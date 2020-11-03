Две школьницы из Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса сочинений

Всероссийский конкурс сочинений проводился в три этапа — на муниципальном, региональном и федеральном уровнях среди четырех возрастных групп: учащихся 4-6 классов, 7-9 классов, 10-11 классов и студентов. Организатором конкурса выступило федеральное Минпросвещения.

«Наши обучающиеся вошли в число победителей конкурса. Это Новикова Ксения, ученица 5-го класса из городского округа Шатура, и Дизенгова Екатерина, ученица 8-го класса из Электрогорска. Поздравляю победителей, это очень почетно!», — отметила Ирина Каклюгина.

Всего победителями заключительного тура конкурса стали 100 учащихся из 59 субъектов Российской Федерации, они набрали более 52 баллов из 60 возможных.