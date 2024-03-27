Подмосковье 27 марта 2024, 15:23 Две новые поликлиники в ЖК «Инновация» в Одинцово откроют в мае этого года пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Глава Одинцова Андрей Иванов осмотрел строительство взрослой и детской поликлиник в жилом комплексе «Инновация» в рабочем поселке Новоивановское. Открытие обеих запланировано на май этого года.

С начала этого года компания-застройщик «Гранель» активно оборудует медицинские учреждения на первых этажах двух соседних корпусов-новостроек. Планируется, что как детская, так и взрослая поликлиники будут способны принимать 62 пациента за смену.

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«В помещениях детской поликлиники проведены все инженерные коммуникации, сейчас выполняется чистовая отделка — готовность объекта уже 80%, работают 40 человек. Во взрослой поликлинике сейчас трудятся 30 рабочих, они обустраивают систему вентиляции, слаботочку, инженерию, монтируют электрические сети и приступают к отделке», — сообщил Андрей Иванов.

Площадь новой взрослой поликлиники 455,3 квадратных метра, а детской — 637,5 квадратных метра. В медучреждениях будут доступны услуги разных специалистов, а также будут работать процедурные кабинеты, прививочные пункты, вестибюльные группы и регистратуры.

пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля готов почти на 90%.

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