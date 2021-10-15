Две компании из Фрязина получили премии губернатора за инновационные разработки
Мининвест Подмосковья: премии губернатора вручили двум компаниям из Фрязина
Лауреаты губернаторской премии из Фрязина получили по миллиону рублей. Их выиграли две компании. Деньги выделили за внедрение инновационных разработок.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, премию за научно-технические достижения дали компаниям «Антракс» и «Исток-Аудио».
За два года с момента появления премии лауреатами стали 20 областных компаний, многие из которых работают в наукоградах
Все победители получили по миллиону рублей.
Компании «Антракс» премию дали за разработку приборов, которые помогают оперативно реагировать на сбои в линиях электропередачи.
Коллектив «Исток-Аудио» выиграл ее за разработку системы питания для слуховых аппаратов. Она позволяет устранить лишние звуковые колебания и улучшить качество сигнала.