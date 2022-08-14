Две команды из Подмосковья вышли в финал всероссийского фестиваля детского дворового футбола

В финале всероссийского фестиваля детского дворового футбола сыграют команды из Талдома и Каширы.

Региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6, приуроченный ко Дню физкультурника, провели в Красногорске.

14 августа команды мальчиков и девочек 2008 и 2009 годов рождения определяли победителя, который представит Подмосковье на финальных соревнованиях.

«Отличный турнир по дворовому футболу 6×6 прошел сегодня в Красногорске. Более 300 участников в составе 25 команд встретились на стадионе „Зоркий“. Победителями в этом году стали ребята из Талдома и девочки из Каширы. Они представят Подмосковье на всероссийском этапе. Желаю успехов в заключительном раунде соревнований», — обратился к юным спортсменам министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Турнир проводится в рамках проекта «Детский спорт» всероссийской политической партии «Единая Россия». Фестиваль одновременно проводят в разных субъектах Российской Федерации. За летний спортивный сезон он объединяет локальные этапы соревнований муниципального и регионального уровня и является самым масштабным турниром по дворовому футболу в нашей стране.