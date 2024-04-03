Подмосковье 03 апреля 2024, 22:21 Два подмосковных парка стали победителями Всероссийской тематической премии Министерство благоустройства Московской области

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Раменский городской парк и лесопарк «Шишкин лес» стали победителями I Всероссийской парковой премии. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как рассказали в ведомстве, победители заняли первые места в двух номинациях.

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В номинации «Парк года, крупные города» победил Раменский городской парк, а в номинации «Парк года, большие города» «золото» выиграл лесопарк «Шишкин лес» городского округа Истра.

Голосование жюри за лучшие парки проходило с 20 марта по 2 апреля. Четыре парка Московской области стали лауреатами в трех номинациях из семи возможных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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