Два новых парка появятся под Люберцами в этом году

В деревне Марусино и поселке Томилино в городском округе Люберцы появятся два парка. Их благоустроят в этом году.

«Парк „Лапса“ в Томилине обустроят в этом году, а также парк в деревне Марусино. В следующем году возьмемся за обустройство парка в поселке Октябрьский», — сообщил глава округа Владимир Ружицкий во время прямого эфира на Люберецком районном телевидении.

Ружицкий добавил, что со стороны московского района Выхино-Жулебино перестроят въездную группу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работа по облагораживанию парков в регионе продолжается. Там, где когда-то жарили шашлыки и где было не прибрано и грязно, теперь можно цивилизованно отдыхать. Одно из таких преобразившихся мест — парк в Красногорске.

«Здесь через дорогу жарили шашлыки, росли ивы. Мы сделали набережную. Сейчас здесь гуляют жители с колясками, бегают спортсмены, играют в футбол. Это то, что просили сделать люди», — рассказал Воробьев.

По его словам, сейчас продолжаются работы по развитию парковых зон в Мытищах, Домодедове, на границе Климовска и Подольска.