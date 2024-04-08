Подмосковье 08 апреля 2024, 10:00 Два новых корпуса жилого дома построят в ЖК «Мытищи Сити» ООО СЗ «Ломоносов Девелопмент»

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Два новых корпуса построят в составле жилого комплекса «Мытищи Сити». Там также будет работать детский сад, магизины, кафе и паркинг.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик «Ломоносов Девелопмент» уже получил разрешение на проведение работ. Всего на территории ЖК построят шесть корпусов 17-этажного дома на 781 квартиру. На первых этажах разместят коммерческие объекты. Проект также включет детский сад на 220 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и паркинг.

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Там проведут благоустройство, создадут зоны отдыха, а также спортивные и детские площадки.

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