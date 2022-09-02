Подмосковье 02 сентября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber Два новых магазина в Волоколамске получили электричество

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«Россети» присоединили к электросетям две торговые точки в Волоколамске. Это объекты малого и среднего бизнеса. Благодаря их работе округ получил новые рабочие места. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Для подключения объектов в деревне Княжево и селе Осташово провели работы на подстанциях, а также проложили воздушные линии. Они получили мощность 150 киловатт. Как рассказал глава министерства Александр Самарин, спрос на присоединение к сетям растет ежегодно.

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«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье техприсоединение к инженерной инфраструктуре для всех категорий потребителей проводится в электронной форме», — добавил он.

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Подать заявку на подключение можно на портале ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабном ремонте котельных и очистных в регионе. На эти цели Подмосковье получило льготный кредит.

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