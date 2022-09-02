Все новости

Подмосковье

04 сентября 2022, 10:40

Чемпионат по кроссфиту прошел в Красногорске

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Подмосковье

02 сентября 2022, 14:15

Два новых магазина в Волоколамске получили электричество

Читать 360tv в

«Россети» присоединили к электросетям две торговые точки в Волоколамске. Это объекты малого и среднего бизнеса. Благодаря их работе округ получил новые рабочие места. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Для подключения объектов в деревне Княжево и селе Осташово провели работы на подстанциях, а также проложили воздушные линии. Они получили мощность 150 киловатт. Как рассказал глава министерства Александр Самарин, спрос на присоединение к сетям растет ежегодно.

Реклама

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье техприсоединение к инженерной инфраструктуре для всех категорий потребителей проводится в электронной форме», — добавил он.

Реклама

Подать заявку на подключение можно на портале ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабном ремонте котельных и очистных в регионе. На эти цели Подмосковье получило льготный кредит.

Электричество

Волоколамск

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама