Два лифта заменят в Жуковском до конца года

В Московской области продолжается замена старого лифтового оборудования в многоквартирных домах. До конца года в городском округе Жуковском будут установлены два новых подъемника.

«В рамках реализации программы капитального ремонта с 2014 года в Подмосковье заменено 12 200 лифтов. В текущем году году запланировано заменить 800 подъемников, из них два — в Жуковском», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Больше других в новом оборудовании нуждаются крупные города региона, такие как Балашиха, Красногорск, Королев, Мытищи, Люберцы, Химки. Общий лифтовой парк Московской области насчитывает более 54 тысяч подъемников.

Если в подъезде парные кабины, замену устаревшего оборудования производят таким образом, чтобы жители могли пользоваться одной из них. При этом необходимые комплектующие для работ производятся на территории подмосковного региона, риски нехватки нужных запчастей отсутствуют.

«Новые лифты безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за безопасность», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье стали строить еще больше жилья. С начала года в регионе ввели в использование более семи миллионов квадратных метров.