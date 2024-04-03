Подмосковье 03 апреля 2024, 23:36 Два КФХ из Подмосковья проверили на целевое использование грантов в марте Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Специалисты Центра агропромышленного развития регулярно проверяют подмосковные фермерские хозяйства, получившие гранты от региона. Это необходимо для контроля за расходованием бюджетных средств.

По словам руководителя Центра Алексея Семенова, получение гранта является серьезным подспорьем для ведения сельскохозяйственного бизнеса.

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«Важно помнить, что эти средства должны использоваться строго в соответствии с назначением», — пояснил Семенов.

В марте проверили два фермерских хозяйства. В Одинцове предприниматель получил грант, чтобы купить модульную сыроварню и соответствующее оборудование, а в Серпухове начинающие фермеры получили деньги на покупку поголовья коз и сельскохозяйственного оборудования.

Результатами проверки специалисты Центра остались довольны — деньги расходуются по назначению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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