02 апреля 2024, 13:41
Два кампуса для проживания учеников лицея имени Долгих в Истре достроят в 2024 году
Два корпуса для проживания учеников лицея имени Долгих построят в Павловской Слободе до конца года. Мособлархитектура поддержала архитектурный облик кампусов.
«Здания рассчитаны на 74 и 92 места. Общая площадь каждого составит более 2,5 тысячи квадратных метров. Реализация объекта проводится в рамках региональной госпрограммы „Строительство объектов социальной инфраструктуры“», — подчеркнул министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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Корпуса выполнят в лаконичном стиле с использованием клинкерной плитки под кирпич с шероховатой текстурой. Здания выполнят в коричневых оттенках. Разнообразия облику придадут витражные вставки со стемалитовыми перебивками антрацитового оттенка, а также декоративные вставки.
Помимо жилых помещений в каждом корпусе обустроят помещения для приема пищи, учебы и стирки. Прилегающую территорию благоустроят, разместив там спортивные площадки и прогулочные зоны.
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