Дубненский лицей вошел в рейтинг лучших школ страны

Лицей № 6 имени академика Г. Н. Флерова вошел в топ-200 лучших школ России. Рейтинг составлялся по параметрам конкурентоспособности выпускников.

Лицей Дубны занял 158-е место. Результаты ежегодного исследования российских школ опубликовало рейтинговое агентство RAEX.

Глава Дубны Сергей Куликов поздравил учителей, учеников, родителей, всех друзей и помощников учреждения с очередным достижением и пожелал успехов и новых побед.

Выпускники школ, попавших в рейтинг, наиболее успешно поступают в лучшие вузы России из рейтинга RAEX. Число позиций в рейтинге в этом году увеличили со ста до двухсот. Это связано с ростом конкуренции среди топовых школ, открытием региональных центров для одаренных детей и школ при вузах, а также с повышением качества образования и участием в региональных проектах.

В рейтинг вошли учебные заведения из 38 регионов страны. В Москве расположены 64 школы из 200. 26 школ находятся в Подмосковье, 18 — в Санкт-Петербурге, 12 — в Татарстане и 10 — в Свердловской области.

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать программы импортозамещения и привлекать инвесторов, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.