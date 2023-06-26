Подмосковье 26 июня 2023, 14:32 Дубна подписала соглашение о сотрудничестве с Бавлинским районом Республики Татарстан

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Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров и глава Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Ильяс Гузаиров заключили соглашение о сотрудничестве. В планах — обмен опытом, расширение торгово-экономических связей и совместные проекты в сферах культуры, туризма, спорта, образования и других направлениях.

Один из совместных проектов уже реализован. Так, на Комсомольской набережной открыли мозаичное панно с изображением логотипа семейного этнического фестиваля «Сабантуй» и гербов двух городов — Дубны и Бавлы.

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Панно размером 80 на 100 сантиметров. Оно выполнено в стиле модерн из смальты, камня и стекла. Это уже 20-я по счету работа мастера Михаила Полякова и его учениц в уличной галерее.

«Уверен, что наши партнерские отношения получат дальнейшее развитие, станут плодотворными, взаимовыгодными и долгосрочными», — написал в соцсетях временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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