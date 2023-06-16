Подмосковье 16 июня 2023, 14:44 Андрей Воробьев и Союз промышленников договорились развивать инвестиционный климат в Подмосковье Фото Антона Чернова

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей Борис Богатырев поставили подписи под трехсторонним соглашением о сотрудничестве и развитии инвестиционного климата в регионе. Договор заключили на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Сейчас в Подмосковье более 1,3 тысячи крупных и средних предприятий и еще 430 тысяч предприятий малого и среднего предпринимательства. Также на сопровождении властей находится 151 проект по импортозамещению: от производства двигателей и птицеводства до фармы и электроники.

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«Трехстороннее соглашение, которое мы сегодня подписали с РСПП, а также с его региональным отделением МОСПП, позволит реализовывать системные инвестпроекты, будет способствовать развитию социального партнерства и повышению конкурентоспособности подмосковного бизнеса», — сообщил Андрей Воробьев.

Партнера сформируют совместные рабочие и экспертные группы для реализации инвестиционных проектов, будут обсуждать локальные задачи, проводить конференции, выставки, презентации, тематические семинары и другие мероприятия.

Московский областной союз промышленников и предпринимателей занимается объединением работодателей Подмосковья. На данный момент он собрал 150 организаций крупного бизнеса, а также малого и среднего предпринимательства региона. Вместе с ассоциированными предприятиями их насчитывается 1,7 тысячи компаний. Среди них — ПАО «РКК „Энергия“, АО „КТРВ“, АО „НПО Энергомаш“ и Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН.

«Сотрудничество правительства Московской области, РСПП и МОСПП создает прочную основу для поступательного и стабильного развития научно-промышленного комплекса региона», — сообщил председатель МОСПП и гендиректор ООО «Стан» Борис Богатырев.

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