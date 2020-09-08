Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. По его словам, сбор зерновых уже достиг 398 тысяч тонн.

Это уже почти на 70 тысяч тонн больше, чем в аналогичную дату прошлого года, когда было собрано около 329 тысяч тонн зерна Андрей Разин.

Министр рассказал, что пшеницы, ржи и тритикале намолотили около 263 тысяч тонн, а показатель по яровым — более 135 тысяч.

Урожай зерна осталось убрать уже с территории площадью чуть больше 56 тысяч гектаров. Вместе с тем в Подмосковье собирают масличные культуры.

Урожай зерна убрали на площади более 112 тысяч гектаров. <…> Также на полях идет сбор масличных культур — собрано более 34 тысяч тонн Андрей Разин.

Сбор масличных культур опережает прошлогодний более чем на 27 тысяч тонн. Тогда показатель достиг лишь 6,8 тысячи тонн.

Ранее Андрей Разин рассказал, что начался активный сев озимых зерновых культур. К работе уже приступили 24 городских округа Подмосковья. Урожай соберут в следующем году.