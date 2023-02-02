Подмосковье 02 февраля 2023, 17:31 Досуговый центр открылся после капремонта в Бронницах

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Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Бронницы» завершился. Его откроют для посещения 3 февраля.

В конце прошлого века в здании центра был городской кинотеатр, после чего он превратился в КДЦ «Бронницы». В 2017 году там создали концертный зал, где вновь начали показывать фильмы.

Капитальный ремонт центра стартовал в 2021 году. На работы выделили 94,9 миллиона рублей. Были заменены коммуникации, поставили новое оборудование, провели отделку помещений и сделали здание доступным для инвалидов.

В «Бронницах» занимаются творчеством более 200 человек от пяти до 85 лет. Многие из них выступают на международных конкурсах и фестивалях.

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