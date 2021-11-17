Досуг при любой погоде. Сестрорецкий парк Клина изменился до неузнаваемости после благоустройства

Клин теперь известен не только тем, что в нем жил знаменитый композитор Петр Чайковский. С каждым годом в городе все больше развиваются парки. Летом в них можно покататься на велосипедах и лодках, зимой — на коньках. Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», где завершилось благоустройство.

Место для отдыха и прогулок с детьми

Для детей построили веревочный экстрим-парк, сноуборд-парк, также появились две спортивно-игровые и интерактивная музыкальная площадки, место для катания на скейтах. Установили также столы для тенниса и шахмат, обустроили амфитеатр.

Это важный, востребованный объект, который соединяет общественные территории, музей, набережную. Мы стараемся, чтобы в каждом городе Подмосковья был парк, место, где можно отдохнуть на природе, заняться спортом, погулять с детьми Андрей Воробьев.

Он отметил важность парка, ведь объект находится рядом с исторической усадьбой Чайковского. Власти учли еще и то, что перепад высот здесь составляет 24 метра.

«Мы попытались учесть эти нюансы, установили концертную сцену на воде, веревочный парк, детские игровые площадки, удобные лавочки», — добавил губернатор.

Воробьев во время осмотра парка также пообщался с жителями Клина.

«Это шикарное место. Старшему [ребенку] 14 с половиной, младшему — полтора. 14 лет назад было мало возможности, где гулять — а сейчас город шикарный», — сказала местная жительница и поблагодарила за изменения главу города Алену Сокольскую.

В городе находится восемь парков. Директор МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» Екатерина Крукович отметила, что власти стараются сделать в каждом из них детскую игровую и взрослую зоны. Она также объяснила, зачем в парках поставили охрану.

«Это быстрое реагирование, когда весной начинаю жечь костры, распивать спиртные напитки, чтобы дети не страдали, чтобы быстро убрать. У нас шесть сотрудников которые курсируют на двух берегах реки, этого нам хватает», — сказала Крукович.

Спортивный сектор

В парке есть множество мест для занятий спортом — сноуборд парк, батутная арена, отремонтированы пешеходные дорожки, проложены велосипедные дорожки. Губернатор также пообщался со спортсменами. Они заявили, что довольны парком.

«Кардио делаем, сейчас по ступенькам побегали. Очень удобно — хороший спуск, хороший подъем», — заявила девушка.

Молодой человек добавил, что если хочешь иметь красивое тело, то нужно бегать по лестницам.

«Самая тяжелая тренировка — на ступенях», — заметил глава региона.

Также во время своего визита в парк он встретил женщин и мужчину, которые занимались скандинавской ходьбой. Пенсионер заметил, что рад тому, что в парке сейчас есть широкая дорога.

Кроме того, преобразился пляж — с речного дна убрали мусор, а на берег завезли сотни кубометров чистого песка.

«Я приехала к подруге в Клин, сегодня мы решили погулять по парку — как же здорово здесь стало! Ребенок просто в восторге — и от всех этих фонариков, и от фигур. Он с нетерпением ждет, когда подрастет, чтобы ходить в спортивный городок. Нам очень нравятся изменения, которые здесь произошли», — рассказала жительница города Высоковска Екатерина Иванова.

В парке установили многофункциональную площадку, в зимнее время ее используют как каток. Рядом с ней есть обогреваемая раздевалка, прокат коньков. Также в «Сестрорецком» установили воздушную подушку с вышкой и две тюбинговые горки.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил губернатору о завершении второго этапа вело-пешеходного туристического маршрута «Клин звучит» Вдоль маршрута расположены учебные заведения — теперь школьники и студенты могут добираться туда на велосипедах и самокатах.

Также 17 ноября губернатор Андрей Воробьев посетил в Клину детскую школу искусств, там он вместе со скульптором Ильей Дюковым и музыкантом Юрием Башметом присутствовал на открытии памятника композитору Петру Чайковскому.