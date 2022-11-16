Подмосковье 16 ноября 2022, 12:46 Доступность помещений и услуг для инвалидов проверят в Подмосковье

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Тотальный тест «Доступная среда» проверит доступность объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья в Подмосковье. Акцию, приуроченную к Международному дню инвалидов, проведут участники Общероссийского народного фронта и ассоциации «АУРА-Тех».

Тест поможет выявить уровень знаний социальных специалистов по вопросу прав инвалидов. А также в городах проверят наличие пандусов и доступность предоставляемых услуг. По мнению разработчиков, тест «Доступная среда» поможет улучшить жизнь людей с проблемами здоровья. Другим важным аспектом этой работы является информирование жителей и работников организаций о потребностях людей с инвалидностью и их уязвимости.

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По итогам акции будет сформирован общероссийский рейтинг регионов по уровню комфорта для инвалидов.

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Проект бюджета Подмосковья на 2023 год содержит статью расходов на выплаты по уходу за инвалидами. На эту меру поддержки планируется выделить 248 миллионов рублей.

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