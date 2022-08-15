Доступ клиентов к сайту МосОблЕИРЦ открыли в сервисе «Цифровая панель»

Жители Московской области могут попасть в личный кабинет или на сайт МосОблЕИРЦ с портала госуслуг Московской области. Для этого в сервисе «Цифровая панель» нужно выбрать раздел «ЖКХ», рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

На сайте МосОблЕИРЦ представлен в категориях: «Начисления и перерасчет платы за ЖКУ» и «Замена приборов учета (ГВС, ХВС)». В разделе «Открытие лицевого счета на оплату коммунальных услуг» можно узнать, как правильно оформить лицевой счет при смене собственника или покупке квартиры.

«Цифровая панель» позволяет быстро перейти на сайт или в личный кабинет МосОблЕИРЦ. Единый расчетный центр представлен на портале госуслуг как надежная организация, где жителям Подмосковья помогут разобраться в коммунальных платежах, в праве на перерасчет, в том, как заменить или установить счетчик, избежав недобросовестных поставщиков», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Перейти в личный кабинет МосОблЕИРЦ можно также через раздел «Дом и ЖКХ» областного портала госуслуг.

МосОблЕИРЦ продолжает интеграцию с государственными информационными системами для удобства клиентов, отметил генеральный директор «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.

«Порядка 6 тысяч новых пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ каждую неделю — это хороший отзыв о его востребованности и сигнал для нас о развитии новых, нужных и полезных людям сервисов», — сказал Олег Савельев.

Ранее стало известно, что проверку перед отопительным сезоном прошли более 60% теплосетей Подмосковья.