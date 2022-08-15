Проверку перед отопительным сезоном прошли более 60% теплосетей Подмосковья

В 17 городских округах Подмосковья полностью завершили гидроиспытания в преддверии отопительного сезона. Всего в области протестировано более 64% тепловых сетей, сообщили в региональном МинЖКХ.

«По состоянию на 12 августа 2022 года оперативные группы ГКУ МО „МОС АВС“ 1910 раз выезжали в муниципалитеты для участия в работе комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в 59 муниципальных образованиях. Сотрудниками МОС АВС проверена готовность к работе зимой 7170 погонных километров в двухтрубном исполнении из 11123 километров сетей, имеющихся в Московской области, обнаружено 204 утечки, которые оперативно устранены», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Гидроиспытания тепловых сетей полностью выполнили в городских округах: Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Звездный городок, Краснознаменск, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Протвино, Пущино, Реутов, Серпухов, Ступино, Фрязино и Электросталь.

Министр уточнил, что максимальное число утечек выявили в Орехово-Зуеве (40), Шатуре (23), Луховицах (23). После устранения утечек гидроиспытания провели повторно.

Проверки тепловых сетей в регионе планируют завершить 15 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что более 50% покрытия от общего плана ремонта дорожной сети в 2022 году уже выполнили.