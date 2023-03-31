Подмосковье 31 марта 2023, 10:02 Достижения Подмосковья в области строительного надзора представили студентам МГСУ

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Министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян встретился со студентами НИУ МГСУ в Мытищах. Будущие профильные специалисты узнали о последних достижениях Главгосстройнадзора и тенденциях отрасли.

Министр ответил на многочисленные вопросы студентов профильного вуза. Многие выразили желание пройти производственную практику в Главгосстройндзоре, другие мечтают устроиться в ведомство на работу. Артур Гарибян рассказал, какими качествами и способностями должен обладать будущий сотрудник органа.

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Директор филиала Наталия Федорова показала гостям строительные лаборатории вуза. Технологии позволяют выполнить имитацию силовой, гидротехнической нагрузки и огневого воздействия.

В завершение встречи Артур Гарибян пообещал приехать в МГСУ на вручение дипломов в июле.

Долгожданная пристройка к школе № 14 в Долгопрудном появится к осени этого года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что школу расширяют по просьбам жителей.