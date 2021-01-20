Жители Подмосковья смогут оформить доставку фермерских продуктов онлайн

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Он добавил, что проект запустили совместно с Минсельхозпродом Подмосковья.

Доставка качественных фермерских продуктов стала доступна пользователям „Яндекс.Еды“ из Московской области. Цены в приложении такие же, как на рынках Сергей Воскресенский.

Первыми оценить новую услугу смогут жители Одинцова. Там, по словам Воскресенского, можно заказать продукты с рынка «О! Подворье».

«В ассортименте уже представлено около тысячи товаров, среди которых свежие овощи, фрукты с ягодами, зелень и фермерская молочная продукция, а также отборное мясо и рыба», — добавил он.

Примечательно, что жителям не потребуется оформлять заказы у разных продавцов. Весь ассортимент показали на отдельной странице рынка в мобильном приложении.

В будущем планируем подключить к сервису до 25 локальных рынков Сергей Воскресенский.

По его словам, это поможет жителям заказывать на дом самые свежие продукты, а фермеры смогут выйти на 50-миллионную аудиторию. К приложению подключатся рынки и в Одинцове, Реутове, Подольске, Химках, Домодедове, Раменском.

Доставка возможна в пределах восьми километров от рынка. Ее осуществляют в течение полутора часов. Фермерские продукты привезет курьер.

Стоимость доставки варьируется в зависимости от количества продуктов — она составляет от 0 до 199 рублей. Оформить заказ можно и на сайте eda.yandex.ru.