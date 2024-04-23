Подмосковье 23 апреля 2024, 15:22 Досрочный период сдачи ОГЭ начался в Подмосковье Министерство образования МО

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Досрочный период проведения итоговой аттестации девятиклассников стартовал в Подмосковье. Четыре человека из Красногорска, Балашихи, Звездного Городка и Лосино-Петровского написали экзамен по математике.

Пункты приема экзаменов организовали в Красногорске и Лосино-Петровском. Экзамен по математике длился 3 часа 55 минут. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 6 мая на сайте.

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Напомним, для участников аттестации, которые не смогли посетить экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни — 13 и 18 мая. Следующий досрочный экзамен по русскому языку пройдет 26 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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