Подмосковье 09 апреля 2024, 14:51 Досрочный этап сдачи ЕГЭ по информатике и обществознанию прошел в Подмосковье Министерство образования МО

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Досрочный ЕГЭ по обществознанию и информатике прошел в Красногорске. Экзамены написали 72 человека.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, 43 человека сдали экзамен по обществознанию, еще 29 написали информатику.

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На выполнение заданий отводилось больше трех часов. Результаты по информатике выпускники узнают до 24 апреля, по обществознанию — до 25 апреля. Их опубликуют на официальном портале Рособрнадзора и, а сайте Регионального центра обработки информации.

Для тех, кто не смог посетить экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дня 19 и 22 апреля.

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