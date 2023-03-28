Подмосковье 28 марта 2023, 14:37 Досрочная выдача ключей дольщикам началась в ЖК «Героев» в Балашихе Застройщик ГК "Главстрой Регионы"

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Жители, которые купили недвижимость в корпусе № 311 в ЖК «Героев», уже начали получать ключи от своих квартир. Дом достроили раньше, чем это было запланировано.

Группа компаний «Главстрой Регионы» начала выдачу квартир дольщикам. Ключи получат 338 семей.

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Дом уже поставлен на кадастровый учет, что дает гражданам возможность оформить право собственности, получить регистрацию по месту жительства и осуществлять другие юридические действия.

В жилом комплексе «Героев» открыт один детский сад для 250 мест. Строятся еще один садик на 200 мест и школа для 1320 учеников.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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