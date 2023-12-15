Подмосковье 15 декабря 2023, 13:13 Дорожные службы Подмосковья запустили в работу сценарии «снегопад» и «после снегопада» Пресс-служба администрации города или района

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Сегодня в Подмосковье ожидаются сильный ветер и осадки, которые продлятся больше суток. Дорожные службы работают по двум сценариям — «снегопад» и «после снегопада».

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с высокоинтенсивным движением. Расчищаются подъезды для общественного транспорта и экстренных служб. Чистят тротуары и пешеходные дорожки.

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План работ формируется ежедневно. Большую часть работ дорожные службы стараются провести ночью, чтобы подготовить трассы к утренним часам пик.

К сезону в Подмосковье подготовили порядка 3,5 тысячи тракторов, погрузчиков и других специализированных машин для уборки снега.

Снежный циклон «Ваня» настиг Подмосковье этой ночью и останется до конца недели. Профильные службы усиленно работают с раннего утра, расчистили 13 тысяч километров дорог. По словам губернатора Андрея Воробьева, нагрузка большая, поэтому применяют новые ресурсы и формируют дополнительные бригады.