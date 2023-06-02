Подмосковье 02 июня 2023, 21:10 Дорожные службы Подмосковья вымыли более тысячи километров ограждений Минтранс Подмосковья

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С начала весны дорожники Московской области отмыли более тысячи километров металлических ограждений на трассах. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание с наступлением теплой погоды. Они следят за состоянием дорог, тротуаров, а также инфраструктурой. Например, рабочие приводят в порядок после зимы светофоры, знаки, фонари, остановки общественного транспорта.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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