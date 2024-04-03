Подмосковье 03 апреля 2024, 18:15 Дорожные службы ликвидировали более 50 асфальтовых ям в Серпухове за сутки ГБУ МО «МОСАВТОДОР»

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Работники дорожных служб ликвидировали более 50 асфальтовых ям в городском округе Серпухов. При этом более 40 дефектов устранили на региональной дорожной сети и 13 — на муниципальной.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на улице Коншиных, Борисовском шоссе и Северном проезде. Также заасфальтировали ямы в Пущине на улице Институтской и в деревне Верхние Велеми.

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В ведомстве подчеркнули, что мониторинг дефектов дорожного покрытия ведется регулярно, а качество ремонта оценивают специалисты с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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