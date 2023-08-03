Подмосковье 03 августа 2023, 23:05 Дорожники Зарайска и Молодежного полностью выполнили задачи по ямочному ремонту ГУСТ МО

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами городских округов. На заседании отметили Зарайск и Молодежный, где работы по ямочному ремонту выполнили на 100%.

Участники встречи обратили внимание на выполнение покоса травы в муниципалитетах и подтверждения работ в системе СКПДИ, а также обсудили комплексное благоустройство дворов.

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«Несмотря на то, что на дворе август, ряд муниципалитетов не выработал привычку два раза в месяц подтверждать работы по покосу территорий в отраслевой системе СКПДИ. Большая часть муниципалитетов находится в зеленой зоне, трудности с этим наблюдаем в Бронницах, Лотошине, Шаховской, Лобне и Павловском Посаде», — отметила Аипова.

Также на совещании глава ГУСТ подчеркнула, что инспекторы проверяют работы по благоустройству дворов по четырем показателям — установка бортового камня, монтаж основания, фрезерование и укладка асфальта на проездах и пешеходных тропах. Отведенное время выполнения мероприятий зависит от площади территорий — от 14 до 30 дней.

«В Волоколамске, Одинцове, Подольске, Серпухове и Щелкове произошли изменения в сроках завершения работ по разного рода техническим причинам. Мы детально изучили нюансы, выработали мероприятия с целью максимально быстрого завершения по каждому объекту и держим их на особом контроле», — добавила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков.

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