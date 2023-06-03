Подмосковье 03 июня 2023, 00:30 Дорожники Подмосковья залатали 2,6 тысячи ям за последние сутки Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Подмосковные дорожники залатали за последние сутки 2,6 тысячи ям. Больше всего их ликвидировали в Балашихе, Егорьевске и Люерцах, сообщили в региональном минтрансе.

«Дорожные службы Подмосковья на муниципальной сети ликвидировали около 1,4 тысячи ям, а на региональной сети — свыше 1,2 тысячи ям», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Помимо ремонта дорог в Подмосковье особое внимание уделяют состоянию знаков, ограждений, светофоров и линий освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».