Подмосковье 08 июня 2023, 02:34 Более 3,5 тысячи дорожных ям устранили в Подмосковье за сутки Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Более 3,5 тысяч дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье 6 июня, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Специалисты проводят ямочный ремонт в рамках летнего содержания дорог.

«За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья на муниципальной сети устранили свыше 1,2 тысяч ям, а на региональной сети — больше 2,3 тысяч ям. Активнее всего на муниципальной сети устраняли ямы в Балашихе, Воскресенске, Королеве и Щелково», — отметили в ведомстве.

Реклама

Ремонт аварийных ям проводится на протяжении всего года и контролируется с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Сотрудники профильных служб фиксируют дефекты и составляют фотоотчет после проделанной работе.

Движение транспорта на втором участке трассы М-12 «Москва — Казань» откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».