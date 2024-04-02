Подмосковье 02 апреля 2024, 16:17 Дорогу отремонтировали на Центральной улице в Балашихе Источник фото: Елизавета Приймак

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Дорожные работники отремонтировали дорогу на Центральной улице в микрорайоне Николо-Архангельский в Балашихе. Ямочный ремонт осложнялся большим количеством луж, поэтому рабочим пришлось сначала их осушить, а затем засыпать асфальтно-бетонной смесью.

Всего с начала сезона работники балашихинского МБУ уже выполнили более 300 задач по ямочному ремонту дорожного покрытия в округе. В ближайших планах отремонтировать еще 200 объектов дорожной инфраструктуры.

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Список дорог, подлежащих ремонту ежедневно обновляется.

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