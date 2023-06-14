Подмосковье 14 июня 2023, 11:50 Дорогу к кладбищу достроят в Электрогорске к концу июня

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Дорогу к новому кладбищу построят в Электрогорске. Работы завершат к концу июня.

Полукилометровую дорогу к новому кладбищу построят по программе «Развитие и формирование дорожно-транспортного комплекса». Контракт подряда заключили с организацией «Дормосстрой».

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«Все работы идут в срок, все поставки необходимой продукции предоставлены своевременно. Осталось согласно срокам выровнять моменты, связанные с эксплуатацией дороги, связанные с ливневой канализацией и планомерно своевременно доделать данный объект», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков.

Все необходимые коммуникации почти провели. Сейчас подрядчик готовится к укладке труб для ливневой канализации.

«Устройство ливневой канализации мы думаем завершить в течение будущей недели и непосредственно выходить на подготовку щебеночного основания с последующей укладкой асфальтового покрытия», — рассказал начальник участка Сергей Богданович.

Финансируется проект из консолидированного бюджета Московской области и Электрогорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии участка второго участка трассы Москва — Казань.

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