14 июня 2023, 11:50
Дорогу к кладбищу достроят в Электрогорске к концу июня
Дорогу к новому кладбищу построят в Электрогорске. Работы завершат к концу июня.
Полукилометровую дорогу к новому кладбищу построят по программе «Развитие и формирование дорожно-транспортного комплекса». Контракт подряда заключили с организацией «Дормосстрой».
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«Все работы идут в срок, все поставки необходимой продукции предоставлены своевременно. Осталось согласно срокам выровнять моменты, связанные с эксплуатацией дороги, связанные с ливневой канализацией и планомерно своевременно доделать данный объект», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков.
Все необходимые коммуникации почти провели. Сейчас подрядчик готовится к укладке труб для ливневой канализации.
«Устройство ливневой канализации мы думаем завершить в течение будущей недели и непосредственно выходить на подготовку щебеночного основания с последующей укладкой асфальтового покрытия», — рассказал начальник участка Сергей Богданович.
Финансируется проект из консолидированного бюджета Московской области и Электрогорска.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии участка второго участка трассы Москва — Казань.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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Электрогорск
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