Дороги в деревне Палихово в Серпухове отремонтируют до конца 2022 года | 360°

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Дороги в деревне Палихово в Серпухове отремонтируют до конца 2022 года

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Дороги в деревне Палихово в Серпухове отремонтируют до конца 2022 года

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на поиск подрядчика, который проведет капитальный ремонт автодорог в деревне Палихово в Серпухове. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Как сообщили в ведомстве, работы будут проводить за счет бюджета округа по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

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Ранее Андрей Воробьев побывал на открытии первого участка трассы М12 Москва — Казань. Его смогли запустить на три месяца раньше срока. Когда трассу достроят, маршрут из Москвы до Казани займет около семи часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода — четыре вместо шести.

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Серпухов

Дороги

Ремонтные работы

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