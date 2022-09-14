Дороги в деревне Палихово в Серпухове отремонтируют до конца 2022 года | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 20:31 Поделиться Telegram

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Viber Дороги в деревне Палихово в Серпухове отремонтируют до конца 2022 года

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на поиск подрядчика, который проведет капитальный ремонт автодорог в деревне Палихово в Серпухове. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Как сообщили в ведомстве, работы будут проводить за счет бюджета округа по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

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