22 мая 2023, 15:28
Дороги в 10 дворах отремонтируют в Солнечногорске в этом году
Внутриквартальные проезды отремонтируют в 10 дворах Солнечногорска в этом году. Также специалисты проведут комплексное благоустройство территорий.
«В этом году в рамках реализации губернаторской программы станут современнее 10 дворовых территорий округа. До конца августа здесь оборудуют парковочные места, установят скамейки, новое освещение и детские игровые площадки. Нам важно, чтобы каждый двор округа был уютным и комфортным», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
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К концу мая асфальтовое покрытие уже заменят по трем адресам — в микрорайонах Миронцево и Поваровка, а также на Обуховской улице в Солнечногорске. Специалисты провели геодезические работы и выемку грунта, начали устанавливать бордюрный камень.
Кроме того, во дворах микрорайона Миронцево и поселка Лесное Озеро установят детские площадки площадью 450 квадратных метров.
Адресный перечень дворов, где пройдет благоустройство в этом году, опубликован на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов обратить пристальное внимание на ремонт дорог.
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Солнечногорск
Ремонтные работы
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