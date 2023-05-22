Подмосковье 22 мая 2023, 15:28 Дороги в 10 дворах отремонтируют в Солнечногорске в этом году

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Внутриквартальные проезды отремонтируют в 10 дворах Солнечногорска в этом году. Также специалисты проведут комплексное благоустройство территорий.

«В этом году в рамках реализации губернаторской программы станут современнее 10 дворовых территорий округа. До конца августа здесь оборудуют парковочные места, установят скамейки, новое освещение и детские игровые площадки. Нам важно, чтобы каждый двор округа был уютным и комфортным», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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К концу мая асфальтовое покрытие уже заменят по трем адресам — в микрорайонах Миронцево и Поваровка, а также на Обуховской улице в Солнечногорске. Специалисты провели геодезические работы и выемку грунта, начали устанавливать бордюрный камень.

Кроме того, во дворах микрорайона Миронцево и поселка Лесное Озеро установят детские площадки площадью 450 квадратных метров.

Адресный перечень дворов, где пройдет благоустройство в этом году, опубликован на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов обратить пристальное внимание на ремонт дорог.

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