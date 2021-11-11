11 ноября 2021, 11:48
Более 340 машин очистили и обработали ото льда дороги Подмосковья ночью
Дороги Подмосковья обработали ото льда с помощью 340 машин в ночь на 11 ноября
Дороги Подмосковья очистили и обработали ото льда с помощью 340 машин минувшей ночью, когда в регионе выпал первый снег. За транспортной ситуацией следят в круглосуточном режиме.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ото льда обработали более 11,4 тысячи километров дорог.
В связи с продолжающимися осадками службы готовы оперативно реагировать на погодные условия
Алексей Гержик.
Прежде всего обрабатывают потенциально опасные участки: эстакады, мосты, крутые повороты, спуски и подъемы.
Ночью в Подмосковье выпал первый снег, а днем 11 ноября в регионе наблюдается дождь с мокрым снегом. Но пешеходов и водителей предупредили, что местами возможна наледь.