Более 340 машин очистили и обработали ото льда дороги Подмосковья ночью

Дороги Подмосковья очистили и обработали ото льда с помощью 340 машин минувшей ночью, когда в регионе выпал первый снег. За транспортной ситуацией следят в круглосуточном режиме.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ото льда обработали более 11,4 тысячи километров дорог.

В связи с продолжающимися осадками службы готовы оперативно реагировать на погодные условия Алексей Гержик.

Прежде всего обрабатывают потенциально опасные участки: эстакады, мосты, крутые повороты, спуски и подъемы.

Ночью в Подмосковье выпал первый снег, а днем 11 ноября в регионе наблюдается дождь с мокрым снегом. Но пешеходов и водителей предупредили, что местами возможна наледь.