Жители Москвы поделились фотографиями первого снега

Первый снег выпал в столице в ночь на 11 ноября. Жители города поспешили запечатлеть заснеженные улицы и поделились кадрами в соцсетях.

«Когда в 02:22 не спишь, то есть шанс увидеть, как все вокруг становится белым, и в город потихоньку приходит зима», — написала под своим постом автор одной из фотографий Москвы.

«С первым снегом, Москва!» — поздравила жителей и гостей города еще одна пользовательница.

В Подмосковье удалось заснять не только заснеженные улицы, но и сам снегопад.

А кто-то не удержался и оставил свои следы на припорошенном снегом асфальте. По словам автора фото, только вчера за окном стояла весна.

«Я думала меня глючит, вы тоже это видите?» — поинтересовалась жительница Свиблово.

Ранее о наступающей зиме предупреждал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщал, что в ночь на четверг, 11 ноября, жителей московского региона ждет ледяной дождь. Причиной смены погоды стал североатлантический циклон, который принес собой теплый воздух, сильный ветер и снежные осадки, которые могут перерасти в настоящую метель.

В МЧС выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Согласно прогнозу Росгидромету, ночью и утром 11 ноября в столице ожидается гололед, а ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Жителей города призвали быть более внимательными и осторожными.