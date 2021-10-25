Почти 3 тысячи опасных участков дорог в Подмосковье обработали ото льда ночью

Мосты, эстакады, резкие спуски и подъемы Подмосковья обработали ото льда ночью. Это коснулось более чем 2,7 тысячи опасных участков.

Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, задействовали более 100 специальных машин.

Дорожные службы Подмосковья продолжают осуществлять мониторинг погодных условий. Организовано ночное дежурство Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что при необходимости дороги обрабатывают противогололедными средствами.

В подмосковном Минтрансе рассказали, что в понедельник температура воздуха будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Водителей и пешеходов призвали быть особо внимательными на дорогах.