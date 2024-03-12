12 марта 2024, 11:00
Дороги к местам масленичных гуляний отремонтировали в 6 округах Подмосковья
Дороги к местам масленичных гуляний отремонтировали в Подмосковье. Работы провели в шести городских округах.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорожные службы приводят в порядок дороги к социально значимым и культурным объектам, а также к общественным пространствам.
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Так, специалисты «Мосавтодора» обновили покрытие на участке дороги Суворово — Волоколамск — Руза от поселка Беляная Гора до поворота на деревню Новокурово вблизи деревни Потапово. Ремонт также провели на Пролетарской улице в Серпухове, улицах Загорская и Кольцо в Дмитрове, Гагарина в Орехово-Зуеве, Волоколамском шоссе в Красногорске и Можайском шоссе в Одинцове. Эти дороги ведт к местам, где на этой неделе пройдут масленичне гуляния и ярмарки.
Кроме того, все объекты дополнительно очистят и обработают ото льда.
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