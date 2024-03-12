Подмосковье 12 марта 2024, 11:00 Дороги к местам масленичных гуляний отремонтировали в 6 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Дороги к местам масленичных гуляний отремонтировали в Подмосковье. Работы провели в шести городских округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорожные службы приводят в порядок дороги к социально значимым и культурным объектам, а также к общественным пространствам.

Реклама

Так, специалисты «Мосавтодора» обновили покрытие на участке дороги Суворово — Волоколамск — Руза от поселка Беляная Гора до поворота на деревню Новокурово вблизи деревни Потапово. Ремонт также провели на Пролетарской улице в Серпухове, улицах Загорская и Кольцо в Дмитрове, Гагарина в Орехово-Зуеве, Волоколамском шоссе в Красногорске и Можайском шоссе в Одинцове. Эти дороги ведт к местам, где на этой неделе пройдут масленичне гуляния и ярмарки.

Кроме того, все объекты дополнительно очистят и обработают ото льда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».