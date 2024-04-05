Подмосковье 05 апреля 2024, 13:05 Дороги к достопримечательностям Подмосковья отремонтируют в этом году Минтранс Подмосковья

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Пять дорог, ведущих к достопримечательностям Московской области, отремонтируют в 2024 году. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

Как пояснили в ведомстве, ремонт асфальтового покрытия проведут в Рузе на улице Солнцева, ведущей к живописному парку «Городок», в Истре на участке дороги от Волоколамского шоссе до деревни Никулино, которая проходит рядом с Новоиерусалимским монастырем, в Зарайске на Первомайской улице, граничащей с Зарайским Кремлем, в Раменском на улице Народное имение, пройдя по которой можно попасть на Борисоглебское озеро, а также Новоугличское шоссе в Сергиевом Посаде, которое ведет к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и Пафнутьевскому саду.

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Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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