Асфальт начали укладывать на дороге к Гремячему ключу в Сергиевом Посаде

Асфальтирование дороги к Гремячему ключу началось в Сергиевом Посаде. Эту работу завершат уже в сентябре. Все желающие смогут комфортно подъезжать к святыне. Покрытие обновляют по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамках проекта президента «Безопасные и качественные дороги».

Это отметил министр транспорта региона Алексей Гержик. По его словам, асфальт положили на мосту через реку Вондигу, а вскоре он появится на парковке и основной части дороги.

По поручению губернатора Андрея Воробьева о досрочной сдаче дорог запустить движение мы планируем на полгода раньше — к сентябрю Алексей Гержик.

Гремячий ключ — одно из главных туристических мест как в Сергиевом Посаде, так и во всем Подмосковье. По преданию, 20-метровый водопад с лечебной водой возник после молитвы чудотворца Сергия Радонежского.

Здесь капитально отремонтируют дорогу на 1,8 километра с двумя полосами и тротуарами. Сделают две новые парковки, установят современное освещение и обновят мост через реку.

В одном только прошлом году Гремячий ключ посетили более 160 тысяч человек.