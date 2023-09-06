06 сентября 2023, 06:00
Дорога длиной почти 600 метров к центру «Сколково» появится в Одинцове
Первый этап строительства подъезда к инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50-м километре МКАД в Одинцове подходит к завершению. Дорога протяженностью 589 метров готова на 70%, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Участок начали строить в конце прошлого года.
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«Завершены работы по выносу и устройству инженерных коммуникаций, устройство автодороги выполнено на 80%», — уточнили в ведомстве.
Подъезд к «Сколково» будут строить в три этапа. Во время второй ступени специалисты проложат трассу протяженностью 1,9 километра. Движение на ней организуют без светофоров, с остановками и пешеходными переходами.
Третий этап предусматривает строительство участка дороги для электрокаров и электромобилей, велосипедов и пешеходов. Он будет проходить по территории Баковского участкового лесничества.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
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Инновационный центр «Сколково»
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