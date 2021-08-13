Дополнительные баллы. В школах Подмосковья установят 50 экопунктов

В школах Московской области к началу учебного года установят 50 экопунктов. Эти автоматы по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок позволяют не только отправлять их на переработку, заботясь об окружающей среде, но и зарабатывать баллы, которые можно тратить в магазинах и кафе.

Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья. В ведомстве отметили, что реформа по обращению в отходами реализуется в регионе уже два года. И благодаря активному участию подмосковных жителей на вторичную переработку направили уже более трех миллионов тонн отходов.

Создание комплексной системы по обращению с отходами является одной из основных целей нацпроекта «Экология». Для популяризации раздельного сбора отходов в марте при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе открыли первые аппараты приема использованной тары — экопункты. В регионе уже установлены 64 таких фандомата.

Чтобы привить подрастающему поколению правильное отношение к окружающей природе, экопункты установят в 50 школах Подмосковья. Для установки аппаратов выбрали восемь пилотных округов: Мытищи, Балашиха, Химки, Долгопрудный, Королев, Красногорск, Подольск и Домодедово.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский сообщил, что в этом году в регионе планируют установить 900 экопунктов. Жители сами выбирали места для установки фандоматов — голосование с мая по июнь проходило на портале «Добродел», в нем приняли участие более 10 тысяч человек.