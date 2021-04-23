К концу 2021 года в Подмосковье появится около 900 экопунктов. В них можно будет сдать пластик и алюминий — и не просто так. За бережное отношение к окружающей среде людям будут давать скидки. Такое нововведение должно помочь активнее разделять мусор и более осознанно подходить к потреблению.

Порядка 900 новых автоматов по раздельному сбору мусора — экопунктов — появится в Московской области до конца года. В рамках региональной программы TrashBack 500 из них поставят в школах, еще 300 — в торговых центрах, около 100 — в других общественных местах. Главная идея этих новых приспособлений в том, чтобы облегчить для россиян процесс сортировки отходов, тем самым помочь экологии своего региона.

Как работают экопункты?

Экопункты принимают пластик и алюминий, тару необходимо загрузить в автомат по одной. На экране экопункта отразится вес изделия, а сканер по штриходу считает, что это за материал. Пластик и алюминий попадут в разные контейнеры, но сначала машина пропустит их через сминатель — для экономии места.

При этом автомат принимает только чистые банки и бутылки, потому что в дальнейшем их ждет измельчение и переработка. Разработчики даже планируют создать такой сканер, который позволит отсекать недостаточно чистую тару, так как остатки пищи и жидкости могут нарушить процесс переработки.

Взамен экопункт выдаст вам чек с уникальным QR-кодом — его нужно отсканировать, чтобы баллы за сданное вторсырье поступили на ваш личный счет. Их можно обменять на скидки в магазинах-партнерах или на ценные призы. Например, школьники смогут получить велосипеды и приставки, а также скидки на ряд товаров, отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест», которая производит экопункты в России, Андрей Шипелов.

Двойная выгода

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно не только возвращать людям часть денег за раздельный сбор мусора — пока в виде баллов и скидок, — но и давать материалам вторую жизнь, ведь пластик, металл и стекло давно подвергаются переработке и могут служить не один раз.

Потом контейнеры — один с пластиком, а другой с алюминием — поедут на переработку, где банки и бутылки отсортируют и почистят. Уже это сырье получит вторую жизнь: из него сделают новые упаковки, стойматериалы и даже одежду.

Экопункты полностью производятся в России, в каждый влезает порядка 300 полулитровых алюминиевых банок и до тысячи пластиковых бутылок разных объемов. В «РТ-Инвест» добавили, что на качество переработки часто влияет то, как именно тару собрали и довезли до специализированных центров.

«Это система сбора тары, которая позволяет максимально отобрать чистое сырье. Те бутылки и банки, которые сдаются в такие автоматические аппараты, на 90% качественные, и из них можно сделать вторичное сырье», — сказали в компании.