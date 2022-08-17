Дополнительные автобусные рейсы ввели в Коломне по просьбам жителей

С 15 августа на маршруте № 19 Автостанция Старая Коломна — Озерское шоссе — Девичье Поле добавили еще три дополнительных рейса с заездом в частный сектор микрорайона Подлипки (Коломна).

Микрорайон обслуживают автобусы восьми маршрутов, но заезд на остановочный пункт «Подлипки» в частном секторе делал раньше только один рейс. По просьбам пассажиров было принято решение увеличить транспортную работу для порядка 200 жителей близлежащих домов. Теперь остановочный пункт обслуживается четырьмя рейсами: в 6:44, 09:10, 13:30 и 18:10.

Маршрут № 19 принадлежит региональному перевозчику «Мострансавто» и обслуживается по регулируемым тарифам с предоставлением льгот. Оплатить проезд пассажиры могут с помощью банковских и транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.