Подмосковье 09 апреля 2024, 22:21 Дополнительную схему движения автобусного маршрута № 40 запустили в Воскресенске Медиасток.рф

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Дополнительный маршрут автобуса № 40 запустили в Воскресенске 8 апреля. Он курсирует от деревни Ворщиково до Михалево, возвращаясь в Воскресенск всего несколько раз в день.

Руководитель воскресенской производственной базы «Мострансавто» Александр Халкечев сообщил, что сейчас время ожидания маршрута сократилось до 30-35 минут.

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«Наша автоколонна разрабатывает маршрут, график, чтобы не мешать другим автобусам — все это рассчитывается и режим работы водителя тоже», — добавил Александр Халкечев.

Отметим, что в Белоозерском дополнительный маршрут автобуса № 40-3 проходит через 23 лицей и храм в городе. Тестирование данной схемы движения поможет специалистам оценить объем перевозок и при необходимости внести корректировки в расписание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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