Подмосковье 08 февраля 2023, 11:56 Доноры из Подмосковья спасли новорожденного с редким фенотипом крови

Читать 360tv в

Московский областной центр крови получил запрос из Коломны на получение компонентов. Этот было необходимо для спасения новорожденного с гемолитической болезнью.

При такой патологии эритроциты ребенка уничтожаются антителами матери. Спасти новорожденного могло только переливание крови.

Реклама

Главный врач центра Мария Аппалуп рассказала, что ситуация осложнялась тем, что у ребенка был редкий фенотип.

Реклама

«Среди более, чем шести тысяч единиц, хранящихся в учреждениях Службы крови, не было обнаружено ни одной идентичной единицы. А из более, чем 100 тысяч доноров, находящихся в донорской базе Подмосковья, ребенку подходили только 13 человек, из которых смогли оперативно прийти сдать кровь четыре», — поделилась она.

Компоненты крови подготовили и передали в Коломенский перинатальный центр, после чего ребенку провели переливание. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за эффективностью цифрового оборудования в поликлиниках.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».