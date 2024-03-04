Подмосковье 04 марта 2024, 23:51 Донорский светофор подмосковного Центра крови на прошедшей неделе снова стал «зеленым» Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

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Московский областной центр крови опубликовал еженедельный актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели цвет по-прежнему остается зеленым.

Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов поблагодарил всех тех, кто регулярно сдает кровь для нуждающихся.

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«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в „изменение“ цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело — помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», — подчеркнул Марнов.

Он напомнил, что в Подмосковье работают обособленные подразделения центра крови. Каждый желающий может сдать кровь в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и в Щелкове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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