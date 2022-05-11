Донорская акция «Подари жизнь» прошла в Балашихе

Жители Балашихи приняли участие в донорской акции «Подари жизнь» и сдали кровь для онкобольных детей. Сегодня к ним присоединились шесть сотрудников МЧС.

«Нам, как сотрудникам ведомства, предложили принять участие в этой акции. Соответственно мы ни минуты не сомневались в решении принять участие и поэтому находимся здесь», — сказал начальник отдела служебной деятельности ФГБУ ВНИПО МЧС России г. о. Балашиха Николай Хомич.

Каждому донору организаторы акции выдали сладкий подарок и сувенир в виде сердца. Также традиционно за донацию положено 803 рубля — это компенсация за обед плюс два выходных. Кровь, которую собирают специалисты, остается в диспансере. Она необходима для лечения юных пациентов онкологического отделения. Каждый день в крови нуждаются минимум 5-7 ребят только из этого медучреждения.

«Этим детям нужна жизнь в первую очередь, нужна надежда. И поэтому мы, конечно, благодарим всех доноров, которые принимают участие, которые не безразличны к судьбе этих детей», — сказала директор фонда «Большое сердце» Ольга Матыцына.

Сегодня в Московском областном онкологическом диспансере было собрано 6,3 литра крови, участие приняли 14 доноров. Завтрашний день, надеются организаторы, будет не менее продуктивным.

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