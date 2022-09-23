«Дома стены лечат». Беженка из Донбасса рассказала о теплом приеме в Подмосковье и желании вернуться домой | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber «Дома стены лечат». Беженка из Донбасса рассказала о теплом приеме в Подмосковье и желании вернуться домой Беженка Буренкова: в Подмосковье хорошо, но очень хочется вернуться в Донецк

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Уроженцы Донбасса будут голосовать на референдуме не только у себя на родине, но и там, где они вынуждены сейчас находиться. Беженка из Донецка Екатерина Буренкова поделилась с «360», что благодарна Подмосковью за оказанный теплый прием. Однако она очень ждет момента, когда сможет вернуться домой.

«Приехала семь месяцев назад в Подмосковье. Нам все нравится, здесь хорошо, но домой хочется, простите, не могу, простите. Поймите правильно, там наш дом, там все есть. А здесь, ну… здесь хорошо, нас принимают хорошо, обеспечивают всем необходимым», — заявила она.

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По ее словам, все родные сейчас рядом с ней в Московской области. Ситуация в Донецке такова, что там просто невозможно находиться. Женщина отметила, что, когда ее семья уезжала из города, все было еще не так серьезно.

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«Там было как в 2014 году, когда все начиналось, но не так, как сейчас», — отметила Буренкова.

У нее двое детей: девочки 13 и семи лет.

Жительница Донецка рассказала, что старшая дочь знает о происходящем, но до конца не осознает. А вот младшая не понимает сути событий, так как родилась уже после 2014-го.

«Она просит домой, она хочет домой. Дома стены лечат — дети там выросли. Здесь мы пошли в первый класс, здесь мы учимся. Здесь все замечательно на самом деле. Здесь все хорошо, нам здесь нравится. Но дом есть дом», — заключила беженка.

Референдум о вступлении ДНР состав в России стартовал 23 сентября. Глава республики Денис Пушилин назвал это событие исторической вехой.

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